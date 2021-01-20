Юлия Навальная рассказала, что её "караулит" полиция

Жена политика Алексея Навального Юлия рассказала о слежке. Она опубликовала в инстаграме фотографию автомобиля, уточнив, что он уже сутки стоит возле её дома.

"Вон та машина уже сутки стоит возле моего дома — это меня караулят оперативные сотрудники полиции. Ну а чему удивляться — вчера мы увидели, что они стали практиковать выездные заседания «троек», теперь — что они преследуют меня как жену врага народа. Наступил 37-й год, а мы и не заметили", - написала Юлия Навальная.

16 января, накануне возвращения Алексея Навального из Германии в Москву, на слежку в магазине жаловалась соратница оппозиционера Любовь Соболь.

В ролике о своих предполагаемых отравителях Навальный рассказывал о сотрудниках наружного наблюдения, которые "следуют" за ним.

Ранее издания "Проект" и МК писали, что перед отравлением Навального оперативники в штатском контролировали буквально каждый его шаг.