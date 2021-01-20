Юлия Навальная рассказала, что её "караулит" полиция

Жена политика Алексея Навального Юлия рассказала о слежке. Она опубликовала в инстаграме фотографию автомобиля, уточнив, что он уже сутки стоит возле её дома.
"Вон та машина уже сутки стоит возле моего дома — это меня караулят оперативные сотрудники полиции. Ну а чему удивляться — вчера мы увидели, что они стали практиковать выездные заседания «троек», теперь — что они преследуют меня как жену врага народа. Наступил 37-й год, а мы и не заметили", - написала Юлия Навальная.
16 января, накануне возвращения Алексея Навального из Германии в Москву, на слежку в магазине жаловалась соратница оппозиционера Любовь Соболь.
В ролике о своих предполагаемых отравителях Навальный рассказывал о сотрудниках наружного наблюдения, которые "следуют" за ним.
Ранее издания "Проект" и МК писали, что перед отравлением Навального оперативники в штатском контролировали буквально каждый его шаг.
- Алексея Навального отправили под арест в следственный изолятор "Матросская тишина" в понедельник – спустя сутки после его возвращения в Россию из Германии, где политик проходил курс реабилитации после отравления боевым ядом "Новичок".
- Навальный утверждает, что был отравлен российскими спецслужбами по указанию властей, возможно, лично Владимира Путина. Опубликованное расследование Bellingcat приводит факты о слежке сотрудников ФСБ за Навальным, а один из них фактически признался в покушении на него.
- В СИЗО Навальный должен пробыть до суда о замене ему условного срока на реальный по приговору, который был вынесен в 2014 году по делу "Ив Роше". Заседание назначено на 2 февраля.
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