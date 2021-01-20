Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что администрация избранного президента Джо Байдена решительно осуждает попытки российских властей заставить замолчать Алексея Навального, который представляет мнение миллионов и миллионов россиян. "Их мнение должно быть услышано в России", - сказал Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената по рассмотрению его кандидатуры .

Говоря о задержании Алексея Навального в Москве после возвращения из Германии, Блинкен отметил: "Удивительно, насколько Владимир Путин, судя по всему, боится одного человека. Полагаю, что это довольно показательный момент", - добавил он.



В своём выступлении Блинкен также подчеркнул, что Россия остаётся вызовом для США, и что новая администрация будет относиться к этому вызову со всей серьезностью. "Обсудить предстоит многое. И это находится в самом верху повестки дня новой администрации", - сказал кандидат в госсекретари США. 18 января стало известно, что администрация избранного президента попросила остаться на своём посту назначенного Трампом посла в Москве Джона Салливана, чтобы не делать перерыв в работе с Россией.

При этом вопросы, связанные с Москвой, сенаторы начали обсуждать только через полтора часа после начала общения с госсекретарём, до того они концентировались на Иране, Китае, Кубе и других странах.

Задержание Навального ранее осудил действующий глава Госдепартамента США Майк Помпео. "Уверенные в себе политические лидеры не боятся голосов соперников, не применяют насилие в отношении своих политических оппонентов и не устраивают незаконных арестов", — заявил Помпео.

Amnesty International заявила, что считает Навального узником совести, а его задержание – это попытка российских властей заставить его замолчать.