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Блинкен: "Удивительно, насколько Владимир Путин боится одного человека"

Энтони Блинкен

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что администрация избранного президента Джо Байдена решительно осуждает попытки российских властей заставить замолчать Алексея Навального, который представляет мнение миллионов и миллионов россиян. "Их мнение должно быть услышано в России", - сказал Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената по рассмотрению его кандидатуры .

Говоря о задержании Алексея Навального в Москве после возвращения из Германии, Блинкен отметил: "Удивительно, насколько Владимир Путин, судя по всему, боится одного человека. Полагаю, что это довольно показательный момент", - добавил он.


В своём выступлении Блинкен также подчеркнул, что Россия остаётся вызовом для США, и что новая администрация будет относиться к этому вызову со всей серьезностью. "Обсудить предстоит многое. И это находится в самом верху повестки дня новой администрации", - сказал кандидат в госсекретари США. 18 января стало известно, что администрация избранного президента попросила остаться на своём посту назначенного Трампом посла в Москве Джона Салливана, чтобы не делать перерыв в работе с Россией.

При этом вопросы, связанные с Москвой, сенаторы начали обсуждать только через полтора часа после начала общения с госсекретарём, до того они концентировались на Иране, Китае, Кубе и других странах.

Задержание Навального ранее осудил действующий глава Госдепартамента США Майк Помпео. "Уверенные в себе политические лидеры не боятся голосов соперников, не применяют насилие в отношении своих политических оппонентов и не устраивают незаконных арестов", — заявил Помпео.

Amnesty International заявила, что считает Навального узником совести, а его задержание – это попытка российских властей заставить его замолчать.

  • Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января и был задержан прямо в аэропорту. На следующий день суд отправил его в СИЗО на 30 дней. Решение связано с ходатайством ФСИН о замене ранее назначенного условного срока наказания Навальному на реальный.
  • Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков во вторник заявил, что "разные утверждения относительно того, что кто-то кого-то боится, — это абсолютная ерунда".
  • В Германии Навальный находился на лечении с августа после того, как был отравлен – как он утверждает, по приказу российских властей.

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