Освещающий протесты в Хабаровске журналист оштрафован на ₽150 тыс.

Суд в Хабаровске назначил 150 тысяч рублей штрафа журналисту независимого регионального издания "Арсентьевские вести" Дмитрию Тимошенко, освещающему протесты в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Суд признал Тимошенко виновным в повторном нарушении правил проведения митингов. Об этом сообщает Sota.Vision.

После сегодняшнего заседания, как пишет издание, Тимошенко снова задержали. В местном штабе Алексея Навального предположили, что на журналиста хотят составить новый протокол по той же статье. Аналогичная ситуация была и вчера.

Накануне суд в Хабаровске назначил Тимошенко 75 тысяч рублей штрафа, до этого его оштрафовали на 10 500 рублей. Таким образом, общая сумма штрафов для журналиста превышает 235 тысяч рублей.

Акции протеста в Хабаровске продолжаются с июля. Участники требуют справедливого судебного разбирательства для обвинённого в заказных убийствах бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. На мероприятиях звучат лозунги против Владимира Путина, федеральной власти и региональной политики Москвы.