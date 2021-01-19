Журналист независимого регионального издания "Арсеньевские вести" Дмитрий Тимошенко, освещающий акции протеста в Хабаровске, оштрафован на 75 тысяч рублей. Он обвинён в нарушении правил проведения массовых мероприятий. Карточка дела выложена на сайте Хабаровского центрального районного суда.

Тимошенко был задержан 16 января и через два дня в спецприёмнике оштрафован по двум статьям за создание помех транспорту и невыполнение требований сотрудников полиции. На выходе из суда 18 января он вновь был задержан, передаёт Сибирь.Реалии. Тактика последовательных задержаний с осени используется в Хабаровске против журналистов, освещающих протестные акции.

Накануне суд оштрафовал на тысячу рублей корреспондента ютьюб-канала RusNews Александру Теплякову, рассказала она в эфире. Она признана виновной в распространении нацистской символики – в кадр её трансляции попал плакат, на котором была нарисована свастика.

Акции протеста в Хабаровске продолжаются с июля. Участники требуют справедливого судебного разбирательства для обвинённого в заказных убийствах бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. На мероприятиях звучат лозунги против Владимира Путина, федеральной власти и региональной политики Москвы. Горожане продолжают собираться, несмотря на двадцатиградусные морозы.