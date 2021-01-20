Дональд Трамп помиловал своего бывшего советника Стива Бэннона

Президент США Дональд Трамп в последний день своего нахождения в должности помиловал 73 человека, в том числе — своего бывшего советника Стива Бэннона. Сообщение размещено на сайте Белого дома.

Бэннон – бывший глава совета директоров крайне правого американского онлайн-журнала Breitbart News. В 2016 году издание стало одним из основных СМИ, поддерживающих президентскую кампанию Трампа, а Бэннон тогда возглавил предвыборный штаб будущего президента. Позднее он стал его старшим советником, но был уволен в 2017 году.

В августе он был заподозрен в присвоении более миллиона долларов средств некоммерческой организации, собирающей деньги на строительство стены на границе с Мексикой. Он себя виновным не признал.

В распоряжении Трампа сказано, что обвинение преследовало Бэннона за его участие в политике. Бывший советник назван важным лидером консервативного движения.

Кроме Бэннона Трамп помиловал бывшего бойфренда осуждённой за попытку скрытого оказания влияния на американскую политику россиянки Марии Бутиной. Бывший член правления Американского консервативного союза Пол Эриксон был приговорён к семи годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. В заявлении Белого дома говорится, что обвинение в отношении Эриксона было сделано после того, как его не удалось привлечь за связи с Москвой.

Бутина в своём телеграме заявила, что с её точки зрения Трампу следовало бы помиловать осуждённых в США россиян, например, приговорённого за попытку поставить оружие колумбийским леворадикалам к 25 годам тюрьмы россиянина Виктора Бута, которого следствие считало одним из крупнейших торговцев оружием в мире.

Ранее критиковавшая Трампа всё время пока он находился на посту газета The New York Times утверждала со ссылкой на свои источники, что президент планировал заранее помиловать себя и своё ближайшее окружение, включая адвоката — бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. Агентство Reuters сообщило, что сотрудники администрации Трампа убедили его не делать этого, потому что это выглядело бы так, будто он или его близкие совершили какие-то преступления.