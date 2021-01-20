Nordwind проверит пилота, написавшего про "клоуна из Берлина"

Авиакомпания Nordwind начала служебную проверку из-за поста пилота, который обвинил Алексея Навального в том, что из-за закрытия аэропорта Внуково в день возвращения политика в Россию у некоторых самолетов чуть не закончилось топливо.
Компания назвала его высказывания "абсолютно недопустимыми" и "неприемлемыми для публичного общения" и извинилась за пилота перед клиентами. После проверки к нему могут применить "необходимые меры воздействия", говорится в сообщении Nordwind в фейсбуке и инстаграме.
В нём также отмечается, что 17 января, в день возвращения Навального в Россию, авиакомпания выполняла все рейсы по плану и не сталкивалась с заменой аэропортов, а пилот, опубликовавший пост, в тот день не работал.
Один из пилотов Nordwind Максим Пырков опубликовал в инстаграме фото из кабины пилота и написал, что из-за прилета "клоуна из Берлина" и закрытия Внуково некоторые самолеты отправили на запасные аэродромы и у них чуть не закончилось топливо. После того как на это обратили внимание СМИ, он удалил свою страницу в инстаграме.
Пилота резко раскритиковали в соцсетях. Пользователи стали требовать от авиакомпании отреагировать на высказывания Пыркова.
- 17 января Алексей Навальный вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение после отравления "Новичком". На подлете к аэропорту Внуково самолёт авиакомпании "Победа", на борту которого находился политик, изменил курс и приземлился в Шереметьеве. По информации СМИ, это сделали ещё два рейса "Победы" и один – компании "Россия". Во Внукове это объяснили закрытием аэропорта по техническим причинам: якобы на взлетно-посадочной полосе застряла снегоуборочная техника. При этом, по данным Baza, руководство авиакомпании "Аэрофлот" и её дочерней структуры "Победа" ещё за сутки знало о замене аэропорта прибытия борта с Алексеем Навальным в Москву. Заранее в курсе происходящего, по их данным, был и экипаж рейса.
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