Nordwind проверит пилота, написавшего про "клоуна из Берлина"

Авиакомпания Nordwind начала служебную проверку из-за поста пилота, который обвинил Алексея Навального в том, что из-за закрытия аэропорта Внуково в день возвращения политика в Россию у некоторых самолетов чуть не закончилось топливо.

Компания назвала его высказывания "абсолютно недопустимыми" и "неприемлемыми для публичного общения" и извинилась за пилота перед клиентами. После проверки к нему могут применить "необходимые меры воздействия", говорится в сообщении Nordwind в фейсбуке и инстаграме.

В нём также отмечается, что 17 января, в день возвращения Навального в Россию, авиакомпания выполняла все рейсы по плану и не сталкивалась с заменой аэропортов, а пилот, опубликовавший пост, в тот день не работал.

Один из пилотов Nordwind Максим Пырков опубликовал в инстаграме фото из кабины пилота и написал, что из-за прилета "клоуна из Берлина" и закрытия Внуково некоторые самолеты отправили на запасные аэродромы и у них чуть не закончилось топливо. После того как на это обратили внимание СМИ, он удалил свою страницу в инстаграме.

Пилота резко раскритиковали в соцсетях. Пользователи стали требовать от авиакомпании отреагировать на высказывания Пыркова.