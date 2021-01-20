Журналисты узнали о чатах полицейских по найму понятых

Журналист "Коммерсанта" Никита Королёв рассказал о закрытых чатах московских полицейских в телеграме, в которых они предлагают студентам подработку понятыми за 1-3 тысячи рублей.

По словам Королёва, в чате администраторы публикуют предложения подработать — сфотографировать тома дела, выступить понятыми или поставить подпись под протоколом обыска. Большинство из 280 участников чата — студенты. Один из них рассказал журналисту, что сидит в чате уже год и выезжал "поработать" во многие УВД Москвы.

Корреспондент "Медузы" Иван Голунов подтвердил, что знает об одном таком чате, и опубликовал из него скриншоты. По его словам, его создали следователи УВД по ЗАО, которые занимаются расследованием экономических преступлений.

В октябре Иван Голунов, которого в июне 2019 года задерживали по подозрению в продаже наркотиков, рассказал о подставных понятых в своём деле. Он изучил сотни приговоров по делам, связанным с наркотиками, и выяснил, что сотрудники УВД по ЗАО Москвы систематически вынуждают людей с наркозависимостью работать на следствие. Так понятые по его делу получали от полутора до двух тысяч рублей за участие в деле, были знакомы с полицейскими и ездили вместе с ними в служебных машинах.

По мнению экспертов, подобная практика не только незаконна - понятой должен быть незаинтересованным лицом, который не получает финансового вознаграждения, но и создаёт бреши в информационной безопасности. Например, один из нанятых студентов может взять том уголовного дела, с которым ему поручили поработать, и, скажем, сжечь или отдать заинтересованным лицам. Привлечь его к ответственности будет сложно, ведь официально его даже не было в кабинете следователя, сказал изданию директор экспертно-аналитического центра ГК InfoWatch Михаил Смирнов.

В МВД заявили, что борются с правонарушениями среди личного состава, в том числе в интернете. В ведомстве сказали, что проверят и дадут правовую оценку действиям предположительных сотрудников из чата.