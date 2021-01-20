Трамп покинул Белый дом за три часа до инаугурации Байдена

Президент США Дональд Трамп покинул Белый дом. Это произошло за три часа до инаугурации Джо Байдена. Уходящий глава государства вылетел с территории резиденции на правительственном вертолете и вскоре приземлился на базу Эндрюс для проведения прощальной церемонии.

В своем заключительном слове в качестве президента Трамп пообещал "всегда бороться" за американцев. "Вы удивительные люди. Это великая страна. Для меня большая честь и привилегия быть вашим президентом", – сказал он присутствующим, среди которых были члены его семьи и сторонники.

Как отмечает пресса, он хоть и пожелал новой администрации "удачи", однако не упомянул Байдена по имени. Трамп стал первым за столетие президентом, который отказался от участия в инаугурации своего преемника. Это его решение стало одной из причин пожизненной блокировки в Твиттере. Трамп неоднократно обвинял оппонентов в "краже" итогов выборов. 60 судов и пересчеты бюллетеней не выявили фальсификаций, способных изменить исход президентской гонки.

Среди участников мероприятия не было вице-президента Майка Пенса. Их отношения с Трампом оказались испорчены после того, как президент, по словам Пенса, не предпринял мер по защите конгрессменов во время штурма Капитолия, утверждают американские СМИ.

По данным CNN, речь идет о первом за неделю появлении Трампа на публике. В последние сутки он подписал документ о помиловании почти 150 человек, многие из которых обвинялись в мошенничестве, а также отменил свой подписанный в начале 2017 года указ о запрете на лоббирование в пользу иностранных государств.

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