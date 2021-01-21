Лицом к событию. Какой видится "прекрасная Россия будущего"?

Так жить нельзя. А как можно? Какие идеи нужны в программе Навального? Есть ли у него образ будущего? В эфире Евгений Гонтмахер, Александр Морозов. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст доступны по ссылке: https://www.svoboda.org/a/31061417.html
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