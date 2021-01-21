Время Свободы: Президент узаконил убийство?

Уфимский активист просит Генпрокуратуру проверить слова Путина о Навальном***Сторонники основателя ФБК готовятся принять участие в акции в его поддержку*** Рядовой Равиль Шамсутдинов приговорен к 24 с половиной годам колонии за убийство восьми сослуживцев