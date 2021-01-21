Цитаты Свободы. "Дворец Путина" и суд над Навальным

Реакция соцсетей на расследование ФБК о дворце в Геленджике. "Выездной суд" над Алексеем Навальным.
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