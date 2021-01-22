Лицом к событию. Сценарий Навального и сценарий Кремля

Какой план власть приготовила в ответ на план Навального? Можно ли заранее спрогнозировать, как будут развиваться дальнейшие события? ? В обсуждении участвуют: аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников, политолог Иосиф Дискин, политик Константин Янкаускас.
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