Лицом к событию. Сценарий Навального и сценарий Кремля

Какой план власть приготовила в ответ на план Навального? Можно ли заранее спрогнозировать, как будут развиваться дальнейшие события? ? В обсуждении участвуют: аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников, политолог Иосиф Дискин, политик Константин Янкаускас.