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Лицом к событию. Сценарий Навального и сценарий Кремля

Лицом к событию. Сценарий Навального и сценарий Кремля
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Лицом к событию. Сценарий Навального и сценарий Кремля

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Какой план власть приготовила в ответ на план Навального? Можно ли заранее спрогнозировать, как будут развиваться дальнейшие события? ? В обсуждении участвуют: аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников, политолог Иосиф Дискин, политик Константин Янкаускас.

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