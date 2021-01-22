Время Свободы: "За них боюсь, но горжусь ими". Кто выйдет 23 января поддержать Навального

Задержания сторонников Навального накануне акции в его поддержку***ЕСПЧ вынес решение по иску Грузии против России в связи с войной 2008 года***Энтузиаст борется с властями за сохранение народного музея в память о боях на Невском пятачке в годы блокады Ленинграда***Каковы основные черты человека, захотевшего стать обладателем дворца, подобного тому, что показан в фильме ФБК «Дворец Путина»?