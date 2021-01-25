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Время Свободы: "Обвиняемых будет больше, чем по "болотному" и "московскому" делам"

Время Свободы: "Обвиняемых будет больше, чем по "болотному" и "московскому" делам"
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Время Свободы: "Обвиняемых будет больше, чем по "болотному" и "московскому" делам"

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Обвиняемых по уголовным делам, связанным с акциями 23 января, может оказаться больше, чем по "Болотному" и "Московскому" делу***Владимир Путин впервые прокомментировал фильм-расследование ФБК «Дворец Путина»*** Правозащитника Сергея Мохнаткина опять судят – теперь уже после его смерти

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