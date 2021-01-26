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Лицом к событию. Десакрализация власти. Смешной президент

Лицом к событию. Десакрализация власти. Смешной президент
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Лицом к событию. Десакрализация власти. Смешной президент

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Путина плохо подготовили к ответам про фильм "Навального". Он провалил экзамен студентам. Он крайне нелепо отреагировал на вопрос о "дворце", заданный молодым человеком с выразительной фамилией Чемезов. У кремлевских идеологов видимо просто рук на все не хватает. Не успевают думать. Что делать с Навальным, что делать с протестами.  За них "думают" гости федеральных ток-шоу, которые требуют "пересажать всех, кто вышел на улицы" и "заблокировать социальные сети", что тоже звучит весьма глупо, протестов этим не сбить, скорее наоборот. Каким образом власть, похоже стремительно теряющая авторитет, будет пытаться себе его возвращать? Обсуждают журналист Максим Шевченко и политолог Аббас Галямов.

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