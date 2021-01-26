Дороги к свободе. ЕСПЧ и иск Украины против России

Каковы последствия недавнего решения Европейского суда по правам человека по Крыму? Виталий Портников обсуждает с заместителем министра юстиции Украины Иваном Лищиной и российским адвокатом Николаем Полозовым.
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