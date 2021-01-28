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Лицом к событию. "Не стесняйтесь хвалить своего президента!"

Лицом к событию. "Не стесняйтесь хвалить своего президента!"
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Лицом к событию. "Не стесняйтесь хвалить своего президента!"

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Путину ничего не нужно. Он как Сталин. Который умер без копейки денег. Вы все врете про дворец. Вас надо за это посадить. Путин лучший. Но остальные боятся об этом сказать открыто. Потому что их затравило меньшинство. А те кинодеятели, которые написали письмо в поддержку Навального, они все кормятся за счет государства, и как не стыдно кусать кормящую вас руку. Весь этот монолог режиссер Карен Шахназаров произносит в федеральнм эфире той же ночью, когда полиция вламывается в квартиры стронников Навального с обысками, когда их арестовывают и задерживают. Самого Навального суд отказывается выпустить из-за решетки. Насколько актуален на этом фоне призыв "Возлюби Путина своего"? Оосуждают политики Яков Якубович и Андрей Пивоваров, и кинематографисты Виталий Манский и Юрий Богомолов.

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