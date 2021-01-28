Время Свободы: "Еще летел в Шереметьево, а камеру в "Матросской тишине уже приготовили"

Отклонена апелляция Навального на задержание на 30 суток***Расследовательская группа Bellingcat и издание Insider обвинили сотрудников ФСБ в причастности к смерти еще трех человек***Профессор Академии государственной службы на лекции для учителей утверждал, что Холокост - это миф