Цитаты Свободы. Путин о дворце и пропаганда о пинке

Реакция Путина на расследование о дворце в Геленджике. Пропаганда и соцсети о Маргарите Юдиной, которую пнул в живот омоновец.
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