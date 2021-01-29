Время Свободы: Студент Джумаев, медиа-менеджер Симоньян и "Россия-матушка"

К кому обращалась Симоньян, призывая "Россию-матушку" забрать "домой" Донбасс?***Против чеченца Саида-Мохаммада Джумаева, подравшегося с ОМОНом 23 января, возбуждено уголовное дело***Дело Виктора Бабарико передано на рассмотрение сразу в Верховный суд Беларуси .