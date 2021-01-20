Путин смертен. Кому достанутся сокровища?

Безумной роскоши дворец, который возводят для Владимира Путина, он же на самом деле записан не не него, он записан на «надёжного человека». И другие богатства, которые расследователи числят за Путиным, они тоже юридически оформлены на самых его самых доверенных людей. Но что будет с тем же дворцом в случае вполне естественного физического конца человека, для которого его возводили? Разбираемся с гостями программы. Двое из них - авторы расследований, от которых отталкивался Алексей Навальный, делая свой фильм. Это Алексей Ходорыч (в прошлом журнал «Деньги») и Роман Баданин («Проект»). С нами также заместитель генерального директора российского подразделения Transparency International Илья Шуманов. Что нового привнес Алексей Навальный своим фильмом в уже имеющуюся информацию о богатстве президента РФ?

Начало прямого эфира в 19.05. Ведет программу «Лицом к событию» Елена Рыковцева