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Лицом к событию

Путин смертен. Кому достанутся сокровища?

Владимир Путин во дворце, коллаж

Безумной роскоши дворец, который возводят для Владимира Путина, он же на самом деле записан не не него, он записан на «надёжного человека». И другие богатства, которые расследователи числят за Путиным, они тоже юридически оформлены на самых его самых доверенных людей. Но что будет с тем же дворцом в случае вполне естественного физического конца человека, для которого его возводили? Разбираемся с гостями программы. Двое из них - авторы расследований, от которых отталкивался Алексей Навальный, делая свой фильм. Это Алексей Ходорыч (в прошлом журнал «Деньги») и Роман Баданин («Проект»). С нами также заместитель генерального директора российского подразделения Transparency International Илья Шуманов. Что нового привнес Алексей Навальный своим фильмом в уже имеющуюся информацию о богатстве президента РФ?

Начало прямого эфира в 19.05. Ведет программу «Лицом к событию» Елена Рыковцева

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