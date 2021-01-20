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Во всех СИЗО Москвы запретили свидания и передачу посылок

Московский следственный изолятор "Бутырка" 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве объявило о запрете на свидания подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, содержащихся в столичных следственных изоляторах, с "родственниками и иными лицами". Также до "особого указания в подведомственных учреждениях УФСИН" приостановлен приём передач для заключённых в СИЗО. Исключения составят только лекарственные средства и предметы медицинского назначения.

Решение во ФСИН объяснили "продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции", хотя, по официальным данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последнюю неделю суточное количество новых случаев заражений сократилось более чем в два раза: с 5893 до 2452.

Ранее столичный следственный изолятор №1, известный также как "Матросская тишина", перестал принимать письма для арестованных. Это случилось после того, как в него был доставлен оппозиционный политик Алексей Навальный. ФСИН объяснила приостановку "техническими причинами".

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