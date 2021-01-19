Навальный передал обращение из СИЗО "Матросская тишина"

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный передал обращение из следственного изолятора "Матросская тишина", в который его поместили накануне. Слова Навального были опубликованы во вторник вечером на странице политика в инстаграме.

В обращении оппозиционер рассказал об условиях своего содержания - "небольшая команда, окно, железная кровать", подчеркнув в очередной раз, что не жалеет о том, что вернулся в Россию. "Иначе я поступить не мог, и в этом нет ни пафоса, ни жертвенности, ни фатализма - полностью рациональный выбор", - отметил Навальный, добавив, что отказывается мириться с беззаконием в России и "молчать, слушая бессовестную ложь Путина и его друзей, погрязших в коррупции".

В конце Навальный заявил, что единственные, кого боится власть - это те, кто "борется как может". Политик призвал присоединяться к таким людям.

Несколькими часами ранее секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников сообщил, что посетил Навального в СИЗО. Со слов Мельникова, оппозиционер содержится один в трехместной камере, поскольку после прибытия из-за границы должен пройти двухнедельный карантин. В камере, как утверждает секретарь ОНК, есть холодильник, электрический чайник, телевизор и горячая вода.

“Алексей Анатольевич сказал комиссии, что он рад снова оказаться на Родине и поблагодарил за поддержку. Навальный сказал, что со стороны сотрудников учреждения морального и физического давления на него не оказывается”, - написал Мельников в своём телеграм-канале.

Алексея Навального отправили под арест в следственный изолятор "Матросская тишина" в понедельник - спустя сутки после его возвращения в Россию из Германии, где политик проходил курс реабилитации после отравления боевым ядом "Новичок". В СИЗО Навальный должен пробыть до суда о замене ему условного срока на реальный по приговору, который был вынесен в 2014 году по делу "Ив Роше". Заседание назначено на 2 февраля.

Десятки стран потребовали немедленного освобождения Навального. Штаб политика объявил о масштабных акциях протеста по всей России 23 января.