"Образцовая операция ФСБ": соцсети о деле Азата Мифтахова

Однозначный герой социальных сетей все последние дни - Алексей Навальный. Но многие блогеры призывают не забывать и о других жертвах произвола, в первую очередь - о деле математике Азате Мифтахове.

Кирилл Рогов:

Однако - в могучей тени Навального - другое трагическое событие понедельника: суд над молодым ученым-математиком Азатом Мифтаховым.

Удивительный случай: в СИЗО Азат Мифтахов написал две научные работы, а 54 академика и члена-корреспондента академии наук подписали письмо в его поддержку (ссылка на него в первом комменте). Такие времена.

Пятьдесят четыре академика и член-корра.

Дело Мифтахова начиналось как образцовая операция ФСБ: его обвиняли в собственноручном изготовлении бомбы, предназначенной для политических оппонентов. Ужас-ужас! В итоге в обвинительном заключении, как пишут 54 академика, осталось обвинение в разбитии окна офиса "Единой России", которое базируется (ВНИМАНИЕ!) на показания двух засекреченных (!) свидетелей. За это молодого ученого-математика ФСБ хочет упечь на 5 - 6 лет тюрьмы.

Разбить окно офиса Единой России не преступление, а по большей мере - хулиганство. Преступление - отправить в тюрьму за это. Как говорил кто-то, не помню кто: кто не кинет камень в окно офиса Единой России, тот не без греха. И еще он говорил что-то в том роде, что: посмотрите на фарисеев, которые судят вас, и судите их.

Павел Кудюкин:

Обращает внимание, что судья ещё приводил список книг из планшета Мифтахова, обратив особое внимание, что там содержались книги П.А.Кропоткина (надо же, какое преступление!).

Возникает впечатление, что у ФСБ, чьи уши торчат из-за приговора, большой зуб на Азата. Но либо это материалы, которые даже нашим судом невозможно признать преступными, либо по каким-то причинам они не могут быть легализованы посредством "секретных свидетелей" (практика, всё чаще применяемая в политических процессах).

Виктор Горбатов:

Сегодня математика Азата Мифтахова приговорили к 6 годам колонии. В том числе за чтение "экстремистской" литературы: Петра Кропоткина и Ханны Арендт.

Должен признаться, что тоже читал литературу анархистского содержания. Например, большое влияние на меня оказал эпистемический анархизм Фейерабенда. На сколько это потянет?

Дмитрий Колезев:

Дали шесть лет. Дали столько, сколько просило обвинение. Шесть лет за разбитое стекло и оплавленный линолеум в офисе районной "Единой России", ущерб 48 тыс. рублей. Но ладно бы были реальные доказательства того, что Мифтахов к этому причастен — а там "засекреченные свидетели" и справка из ФСБ. Сам Мифтахов говорит, что его били и угрожали пытками на допросе, следы насилия зафиксированы ОНК.

Кирилл Гончаров:

Азата Мифтахова приговорили к шести годам колонии общего режима. Это буквальная месть, за то, что не оговорил себя под пытками и сохранил свою честь. Сил его маме, она очень хорошая. И конечно, приговор надо обжаловать

Влад Тупикин:

Жалкие дали сегодня Азату Мифтахову шесть лет отсидки за разбитое окно, которое ещё не известно, он ли разбивал.

Жалкие судят сейчас Навального прямо в здании ментуры.

Презрение - это самое то слово.

Глеб Павловский:

ясный сигнал интеллигенции - вам в этой стране не жить . Математику дали 6 лет зоны за разбитое окно. Не всякий убийца столько получает.

Елизавета Нестерова:

Чем важен этот приговор? Тем, что Азату дали ровно столько, сколько запрашивала сторона обвинения. Раньше, если политзаключенному запрашивали шесть лет, суд давал четыре. Теперь суды стали давать по полной — это началось еще в прошлом году (см. приговоры Новому Величию), а в этом окончательно станет общей практикой. Это значит, что бороться за политзеков надо еще ожесточеннее, создавая максимальный общественный резонанс, только это спасает в современной России.

Римма Галеева:

Просто представьте себе, что вы - из провинциального городка. С детства мечтаете заниматься математикой. Побеждаете на олимпиадах, поступаете в университет мечты. Вы увлечены наукой, поступаете в аспирантуру. При этом вам не плевать на то, как устроен мир. Поэтому у вас есть политические взгляды. Да, анархистские. Как у Кропоткина и Бакунина, которых изучают во всем мире, и в честь которых много чего названо. Эти взгляды ничем не хуже других, и главное - если вы живете не при фашизме - вы имеете на них право. (Жаль тех, кто в связи с этим ничего кроме сцен из плохого кино про махновцев вспомнить не может).

Но у вас есть не просто взгляды, вы еще имеете смелость их отстаивать (есть общества, где это - совершенно непростительно, можно - только молча, только под кроватью).

И вот за это за все вас сажают в тюрьму. Чтобы заставить оговорить себя и других - еще и пытают. И за то, что вы выдержали пытки, да еще и рассказали о них - вас хотят посадить на 6 лет. Приписав вам разбитое кем-то окно.

Но вы не сдаетесь, и в тюрьме продолжаете заниматься наукой. И вам даже удается публиковать статьи в научных журналах.

Потрясенное этим мировое сообщество математиков дружно выступает в вашу защиту. Люди, которые понимают, что вот это вот все может случиться с ними или их детьми - тоже встают за вас. Их меньше, чем хотелось бы, но они - есть, они не боятся, они, понимая, что рискуют, открыто выступают.

И вас демонстративно - сажают. На 6 лет.

Не нужно иметь очень богатое воображение, чтобы это все представить. И это - уже случилось. С Азатом Мифтаховым и его семьей. Которую тоже пытались преследовать. За то, что не отреклись, за то, что мама и сестра - борются за Азата.

Мы не оставим это так. Мы будем продолжать бороться за освобождение Азата. Кто как может, у кого - сколько сил. Мы, которые не хотим, чтобы самые лучшие из нас сидели в тюрьмах вместо того, чтобы жить и работать. Не хотим, чтобы в стране, где мы живем, творился такой произвол.

Данила Ноздряков:

А отсутствие шумихи, сравнимой с приговором Навальному, тоже легко объясняется. Для праволиберальной интеллигенции анархист и антифашист Мифтахов далеко не такой рукопожатный.

Владимир Акименков:

Без преувеличения, анархист-политзаключённый Азат Мифтахов является героем нашего времени. Его поведение в условиях неволи вызывает большое уважение - как само по себе, так и в тяжёлых условиях рубежа 10-х и 20-х, когда протестная улица разгромлена, а государство кажется всемогущим.

Спасибо всем людям, поддерживающим Азата. Печально, что большая часть симпатизантов узника, продвигая в публичной сфере эту уголовку, ограничивает реноме человека его научной деятельностью - это не есть справедливо. Азат, как многими отмечается, является талантливым математиком, однако он называет себя и участником анархического движения, занимавшимся социальной и политической борьбой. Человек из потомственно интеллигентной семьи, отдавший себя борьбе, наследует старым российским революционерам, продолжает дело, которому посвятили себя поколения противников самодержавия и старых порядков.

Пётр Мазаев:

Честно говоря, это государство уже и правда не нужно, если оно считает, что прилет оппозиционного политика и математик-анархист грозят его основам.

Ольга Романова:

Для меня новый этап уголовной политики начался с ареста Павла Зеленского, оператора ФБК, отца четверых детей - за два твита, причём то была эмоциональная, но понятная реакция на гибель журналистки Ирины Славиной.

Это было жёстко и очень демонстративно. И, конечно, посвящалось возвращению Навального.

6 лет математику Азату Мифтахову по статье за хулиганство, за разбитое окно - потому что это кого надо окно.

Всё будет очень жёстко. Знал ли об этом Навальный, когда возвращался? Конечно, знал и осознавал. Я очень надеюсь, что у него есть план. Не представляю себе, какой.

Но назад дороги нет. Не у Навального (хотя и у него тоже). Они не будут давать меньше, чем уже дают. Они не будут хватать меньше, чем сейчас хватают. Перестанут ли травить? - так с чего бы. И воровать не перестанут.

Но всё заметно ускорилось. Этот поезд в огне, как пели мои старшие товарищи накануне 1991-го.

Лев Шлосберг:

2021 год открывается процессами, подтверждающими окончательное уничтожение суда в России. Это и есть – реальная конституционная реформа. Уничтожение суда как самостоятельной власти ликвидирует возможность защиты прав и свобод человека. Государство бесправия создано. И это приведёт его к полному политическому краху.

Григорий Явлинский:

Математик Азат Мифтахов приговорен к 6 годам колонии за разбитое окно в офисе «Единой России». Преступление не доказано, а один из двух анонимных свидетелей умер.

Историк Юрий Дмитриев осужден на 13 лет колонии. Дело в отношении историка было полностью сфабриковано в отместку за деятельность по увековечиванию памяти жертв сталинизма.

Журналист Иван Сафронов обвиняется в госизмене и уже полгода содержится в СИЗО «Лефортово». ФСБ засекретила дело, никаких доказательств вины журналиста до сих пор не представлено.

Независимый эксперт Антонина Зимина и юрист Константин Антонец приговорены к 13 и 12,5 годам колонии за госизмену. Супружескую пару из Калининграда обвинили среди прочего в раскрытии личности сотрудника ФСБ, который был гостем на их свадьбе и попал на опубликованные впоследствии фотографии.

В июле 2019 года тысячи людей вышли на улицы Москвы. Граждане выступили против фальсификаций на выборах — против признания недействительными подписей тысяч москвичей и последовавшего за этим недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. В результате арестов, которые продолжались несколько месяцев, был осужден 21 человек, двое находятся в международном розыске. Из числа осужденных до сих пор в колониях:

Максим Мартинцов, 2,5 года;

Кирилл Жуков, 2,5 года;

Сергей Суровцев, 2,5 года;

Эдуард Малышевский, 2 года и 9 месяцев;

Егор Лесных, 3 года;

Евгений Коваленко, 3,5 года.

Все они боролись за наши общие права, против государственной лжи. О них нельзя забывать!