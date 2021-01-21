"Образцовая операция ФСБ": соцсети о деле Азата Мифтахова

Однозначный герой социальных сетей все последние дни - Алексей Навальный. Но многие блогеры призывают не забывать и о других жертвах произвола, в первую очередь - о деле математике Азате Мифтахове.
Однако - в могучей тени Навального - другое трагическое событие понедельника: суд над молодым ученым-математиком Азатом Мифтаховым.
Удивительный случай: в СИЗО Азат Мифтахов написал две научные работы, а 54 академика и члена-корреспондента академии наук подписали письмо в его поддержку (ссылка на него в первом комменте). Такие времена.
Пятьдесят четыре академика и член-корра.
Дело Мифтахова начиналось как образцовая операция ФСБ: его обвиняли в собственноручном изготовлении бомбы, предназначенной для политических оппонентов. Ужас-ужас! В итоге в обвинительном заключении, как пишут 54 академика, осталось обвинение в разбитии окна офиса "Единой России", которое базируется (ВНИМАНИЕ!) на показания двух засекреченных (!) свидетелей. За это молодого ученого-математика ФСБ хочет упечь на 5 - 6 лет тюрьмы.
Разбить окно офиса Единой России не преступление, а по большей мере - хулиганство. Преступление - отправить в тюрьму за это. Как говорил кто-то, не помню кто: кто не кинет камень в окно офиса Единой России, тот не без греха. И еще он говорил что-то в том роде, что: посмотрите на фарисеев, которые судят вас, и судите их.
Обращает внимание, что судья ещё приводил список книг из планшета Мифтахова, обратив особое внимание, что там содержались книги П.А.Кропоткина (надо же, какое преступление!).
Возникает впечатление, что у ФСБ, чьи уши торчат из-за приговора, большой зуб на Азата. Но либо это материалы, которые даже нашим судом невозможно признать преступными, либо по каким-то причинам они не могут быть легализованы посредством "секретных свидетелей" (практика, всё чаще применяемая в политических процессах).
Сегодня математика Азата Мифтахова приговорили к 6 годам колонии. В том числе за чтение "экстремистской" литературы: Петра Кропоткина и Ханны Арендт.
Должен признаться, что тоже читал литературу анархистского содержания. Например, большое влияние на меня оказал эпистемический анархизм Фейерабенда. На сколько это потянет?
Дали шесть лет. Дали столько, сколько просило обвинение. Шесть лет за разбитое стекло и оплавленный линолеум в офисе районной "Единой России", ущерб 48 тыс. рублей. Но ладно бы были реальные доказательства того, что Мифтахов к этому причастен — а там "засекреченные свидетели" и справка из ФСБ. Сам Мифтахов говорит, что его били и угрожали пытками на допросе, следы насилия зафиксированы ОНК.
Азата Мифтахова приговорили к шести годам колонии общего режима. Это буквальная месть, за то, что не оговорил себя под пытками и сохранил свою честь. Сил его маме, она очень хорошая. И конечно, приговор надо обжаловать
Жалкие дали сегодня Азату Мифтахову шесть лет отсидки за разбитое окно, которое ещё не известно, он ли разбивал.
Жалкие судят сейчас Навального прямо в здании ментуры.
Презрение - это самое то слово.
ясный сигнал интеллигенции - вам в этой стране не жить . Математику дали 6 лет зоны за разбитое окно. Не всякий убийца столько получает.
Чем важен этот приговор? Тем, что Азату дали ровно столько, сколько запрашивала сторона обвинения. Раньше, если политзаключенному запрашивали шесть лет, суд давал четыре. Теперь суды стали давать по полной — это началось еще в прошлом году (см. приговоры Новому Величию), а в этом окончательно станет общей практикой. Это значит, что бороться за политзеков надо еще ожесточеннее, создавая максимальный общественный резонанс, только это спасает в современной России.
Просто представьте себе, что вы - из провинциального городка. С детства мечтаете заниматься математикой. Побеждаете на олимпиадах, поступаете в университет мечты. Вы увлечены наукой, поступаете в аспирантуру. При этом вам не плевать на то, как устроен мир. Поэтому у вас есть политические взгляды. Да, анархистские. Как у Кропоткина и Бакунина, которых изучают во всем мире, и в честь которых много чего названо. Эти взгляды ничем не хуже других, и главное - если вы живете не при фашизме - вы имеете на них право. (Жаль тех, кто в связи с этим ничего кроме сцен из плохого кино про махновцев вспомнить не может).
Но у вас есть не просто взгляды, вы еще имеете смелость их отстаивать (есть общества, где это - совершенно непростительно, можно - только молча, только под кроватью).
И вот за это за все вас сажают в тюрьму. Чтобы заставить оговорить себя и других - еще и пытают. И за то, что вы выдержали пытки, да еще и рассказали о них - вас хотят посадить на 6 лет. Приписав вам разбитое кем-то окно.
Но вы не сдаетесь, и в тюрьме продолжаете заниматься наукой. И вам даже удается публиковать статьи в научных журналах.
Потрясенное этим мировое сообщество математиков дружно выступает в вашу защиту. Люди, которые понимают, что вот это вот все может случиться с ними или их детьми - тоже встают за вас. Их меньше, чем хотелось бы, но они - есть, они не боятся, они, понимая, что рискуют, открыто выступают.
И вас демонстративно - сажают. На 6 лет.
Не нужно иметь очень богатое воображение, чтобы это все представить. И это - уже случилось. С Азатом Мифтаховым и его семьей. Которую тоже пытались преследовать. За то, что не отреклись, за то, что мама и сестра - борются за Азата.
Мы не оставим это так. Мы будем продолжать бороться за освобождение Азата. Кто как может, у кого - сколько сил. Мы, которые не хотим, чтобы самые лучшие из нас сидели в тюрьмах вместо того, чтобы жить и работать. Не хотим, чтобы в стране, где мы живем, творился такой произвол.
А отсутствие шумихи, сравнимой с приговором Навальному, тоже легко объясняется. Для праволиберальной интеллигенции анархист и антифашист Мифтахов далеко не такой рукопожатный.
Без преувеличения, анархист-политзаключённый Азат Мифтахов является героем нашего времени. Его поведение в условиях неволи вызывает большое уважение - как само по себе, так и в тяжёлых условиях рубежа 10-х и 20-х, когда протестная улица разгромлена, а государство кажется всемогущим.
Спасибо всем людям, поддерживающим Азата. Печально, что большая часть симпатизантов узника, продвигая в публичной сфере эту уголовку, ограничивает реноме человека его научной деятельностью - это не есть справедливо. Азат, как многими отмечается, является талантливым математиком, однако он называет себя и участником анархического движения, занимавшимся социальной и политической борьбой. Человек из потомственно интеллигентной семьи, отдавший себя борьбе, наследует старым российским революционерам, продолжает дело, которому посвятили себя поколения противников самодержавия и старых порядков.
Честно говоря, это государство уже и правда не нужно, если оно считает, что прилет оппозиционного политика и математик-анархист грозят его основам.
Для меня новый этап уголовной политики начался с ареста Павла Зеленского, оператора ФБК, отца четверых детей - за два твита, причём то была эмоциональная, но понятная реакция на гибель журналистки Ирины Славиной.
Это было жёстко и очень демонстративно. И, конечно, посвящалось возвращению Навального.
6 лет математику Азату Мифтахову по статье за хулиганство, за разбитое окно - потому что это кого надо окно.
Всё будет очень жёстко. Знал ли об этом Навальный, когда возвращался? Конечно, знал и осознавал. Я очень надеюсь, что у него есть план. Не представляю себе, какой.
Но назад дороги нет. Не у Навального (хотя и у него тоже). Они не будут давать меньше, чем уже дают. Они не будут хватать меньше, чем сейчас хватают. Перестанут ли травить? - так с чего бы. И воровать не перестанут.
Но всё заметно ускорилось. Этот поезд в огне, как пели мои старшие товарищи накануне 1991-го.
2021 год открывается процессами, подтверждающими окончательное уничтожение суда в России. Это и есть – реальная конституционная реформа. Уничтожение суда как самостоятельной власти ликвидирует возможность защиты прав и свобод человека. Государство бесправия создано. И это приведёт его к полному политическому краху.
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Максим Мартинцов, 2,5 года;
Кирилл Жуков, 2,5 года;
Сергей Суровцев, 2,5 года;
Эдуард Малышевский, 2 года и 9 месяцев;
Егор Лесных, 3 года;
Евгений Коваленко, 3,5 года.
Все они боролись за наши общие права, против государственной лжи. О них нельзя забывать!
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