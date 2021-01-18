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Политика

"Дело шито белыми нитками": в Москве вынесли приговор Азату Мифтахову

В понедельник Головинский суд Москвы вынес приговор аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову и другим обвиняемым по делу о поджоге офиса "Единой России". Мифтахова признали виновным и назначили ему наказание в виде шести лет колонии общего режима. Другим подсудимым – левым активистам Андрею Ейкину и Елене Горбань – назначили условные сроки.

Мифтахов свою вину не признал. Защита подсудимых настаивала на оправдательных приговорах. В поддержку аспиранта выступили как российские математики, так и их зарубежные коллеги – члены Международного конгресса математиков. Петиция с требованием освободить 27-летнего аспиранта на ресурсе Change.org собрала более 87 тысяч подписей.

Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов был задержан 1 февраля 2019 года по подозрению в незаконном изготовлении взрывчатки. По словам задержанного, от него требовали признательных показаний под пытками. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии подтвердили факт применения насилия к Мифтахову. Неделю спустя полицейские отпустили математика, но тут же задержали и арестовали по другому уголовному делу – о "хулиганстве, совершённом по предварительному сговору по мотивам политической ненависти".

По версии следствия, в январе 2018 года аспирант МГУ и его единомышленники, придерживающиеся анархических взглядов, разбили окно офиса "Единой России" в московском районе Ховрино и забросили в помещение дымовую шашку. В офисе при этом никто не находился. Другие задержанные по этому делу, Андрей Ейкин и Елена Горбань, отрицали участие Мифтахова в поджоге. Одним из ключевых доказательств причастности Мифтахова к инциденту стали показания засекреченного свидетеля под псевдонимом "Андрей Петров", который утверждал, что узнал обвиняемого по "выразительным бровям". В январе этот свидетель неожиданно скончался от "травмы сердца".

Плакат в поддержку Азата Мифтахова
Плакат в поддержку Азата Мифтахова

Сам Азат Мифтахов в суде называл дело против себя сфабрикованным. Он не отрицал, что был активистом анархического движения. Именно это, по его мнению, стало поводом для преследования со стороны Центра по противодействию экстремизму.

О деле Азата Мифтахова говорит правозащитник, глава движения "За права человека" Лев Пономарев:

Власть тревожит, что молодежь объединяется

– Антифашисты и анархисты, к которым принадлежит Азат Мифтахов, – это такие же идеологические противники нынешнего режима, как ребята из "Сети" и "Нового величия". Власть тревожит, что молодежь объединяется. Я думаю, что дело Азата Мифтахова – это очередное желание силовиков отчитаться перед властью, что в Москве найдена еще одна экстремистская "ячейка", как было с делом "Сети". Логика власти в том, что им нужно запугать молодых людей, которым не все равно, что происходит в стране. Но реакция на такие дела довольно непредсказуема: молодое поколение нельзя напугать, по определению. Запугать возможно только чудовищными репрессиями, когда начнут сажать людей тысячами. Я думаю, что они на это настроены. Пока они этого не делают. Но ментально этот режим настроен на то, чтобы сажать тысячи людей. Несмотря на это, во всяком новом поколении, в том числе и в России, вырастают люди, которые настроены на протест и на сопротивление. Их немного, может быть, 5–10 процентов, но если посмотреть по совокупности, это огромное количество людей, которые будут сопротивляться и объединяться. Другое дело – какой кровью это обойдется стране, но я совершенно уверен, что построить фашистскую страну им не удастся. Молодежь будет сопротивляться, и чем дальше, тем больше – у меня в этом сомнений нет. И те молодые люди, которые сегодня попадают за решетку из-за своих политических убеждений, – это будущие политические лидеры новой страны, – полагает правозащитник Лев Пономарев.

Головинский суд Москвы, 11 января 2021 года
Головинский суд Москвы, 11 января 2021 года

Письмо в поддержку Азата Мифтахова, инициированное группой российских математиков, подписали более 2500 человек. В нем молодого ученого называют политическим заключенным, а дело против него – несправедливо сфабрикованным из-за политических взглядов. Ранее обращение в поддержку Азата Мифтахова опубликовали ученые-математики из США, Канады и стран Европы. Преследование аспиранта МГУ они также считают политическим. Авторы письма призывают коллег отказаться от участия в международном конгрессе математиков ICM, который должен пройти в 2022 году в Петербурге.

О том, почему профессиональное сообщество поддерживает Азата Мифтахова, говорит главный научный сотрудник Петербургского отделения Математического института РАН Анатолий Вершик:

У математиков выработалось представление о цеховой солидарности, мы уважаем свободу

– У математиков в последние 20 лет выработалось некое представление о профессиональной солидарности, то, что когда-то называли цеховой солидарностью. Мы, математики, активно общаемся, у нас много общего, мы часто контактируем, особенно в последние 25 лет. Мы доверяем друг другу. Разумеется, наши зарубежные коллеги Азата не знали, работ его наверняка не читали, но они поверили нашим рассказам об этом деле, и этой веры достаточно. После этого они его поддержали – из общих соображений, из любви к свободе. В письме так и сказано: "Мы уважаем свободу, и поэтому мы требуем, чтобы его освободили".

Почему дело Азата Мифтахова кажется вам сфабрикованным?

Это дело шито белыми нитками

– Я не знаю всех деталей этого дела, я знаю приблизительно то, что знают все. Но я давно занимаюсь, в том числе, и правозащитной деятельностью. И моя точка зрения на такие дела сформировалась давно. Сначала его обвиняли в одном – в том, что он пытался собирать взрывчатые устройства в общежитии МГУ. Это оказалось полной ерундой, это совершенно ясно. Дальше они фактически отказались от этого обвинения и его выпустили, но тут же арестовали по другому делу. Совершенно ясно, что его преследуют из-за его нежелания идти на компромиссы, он им намозолил глаза. Это дело шито белыми нитками, как дело Голунова и прочие дела последних лет, – считает Анатолий Вершик.

Азат Мифтахов в суде
Азат Мифтахов в суде

Правозащитница Алла Фролова полагает, что дело Мифтахова, в невиновности которого она уверена, сфабриковано для того, чтобы запугать политически активную оппозиционно настроенную молодежь:

Нельзя быть активным, умным и молодым, а еще желательно не быть анархистом

– Это похоже на профилактику, запугивание, показательный процесс – нельзя быть активным, умным и молодым. Еще желательно не быть анархистом, иначе можно, не будучи на месте преступления, все равно оказаться в рамках уголовного дела, и некий тайный свидетель опознает тебя по бровям. На дело "Сети" и "Нового величия" дело Азата похоже применяемыми методами. Везде были пытки. Во всех делах есть тайный, скрытый свидетель, он один, и в этом году в деле Мифтахова выяснилось, что его убили. Там, говорят, бытовуха, но это не важно. Это говорит о том, что дела планируются где-то в одной точке, в одной комнате, в одном кабинете. И это похоже на борьбу с активной молодежью. Если его осудят на такой срок, который просила прокуратура – шесть лет, это будет запугивание, это будет сигнал другим молодым, что надо молчать, но массовых протестов этот приговор не вызовет, потому что это не первый несправедливый приговор в России, – сказала РС правозащитница Алла Фролова до оглашения приговора.

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