Поверх барьеров с Иваном Толстым. Понять Святополк-Мирского, понять Серебряный век
Две темы в программе. С Борисом Парамоновым - в серии Беседы любителей русского слова - обсуждаем книгу Михаила Ефимова о Святополк-Мирском. Она вышла в серии ЖЗЛ, а значит, содержит в себе всю биографию персонажа, а не только его филологию. Вторая тема - мемуары Ирины Одоевцевой в комментаторской подаче Олега Лекманова. На этот раз Михаил Ефимов - не объект изучения, а инструмент познания, потому что мы разговариваем с ним о значении и месте книги "На берегах Невы" в понимании Серебряного века.
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