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Лицом к событию. Выполз из берлоги укусить Навального

Лицом к событию. Выполз из берлоги укусить Навального
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Лицом к событию. Выполз из берлоги укусить Навального

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Дмитрий Медведев, которого наблюдатели на какое-то время потеряли из виду, вдруг объявился с большим интервью, где назвал Алексея Навального "разнузданным и циничным политическим проходимцем". В какой-то мере это стало черной неблагодарностью, потому что самого Медведева Навальный в свой "санкционный список" не включил. А кого включил и по какому принципу? Обсуждаем с экспертами. А также: почему российская власть делает все возможное для разжигания протестных настроений? В эфире политики Максим Кац (Москва) и Максим Резник (Санкт-Петербург).

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