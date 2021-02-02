Лицом к событию.Ельцин, Путин. Навальный?

Горбачев сделал Ельцина врагом. Ельцин выдвинул Путина. Путин гонениями дает шанс Навальному? Парадоксы истории обсуждают бывший помощник президента РФ социолог Георгий Сатаров, доктор исторических наук Владимир Лавров и представитель партии «Яблоко» экономист Алексей Мельников. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31081832.html
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