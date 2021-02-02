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Время Свободы: Сроки "политической годности" для Путина и Навального

Время Свободы: Сроки "политической годности" для Путина и Навального
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Время Свободы: Сроки "политической годности" для Путина и Навального

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Суд заменил Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше"***Задержанные на акции 31 января в Москве пожаловались на пыточные условия содержания***Парламент Грузии отказался лишать мандатов оппозиционных депутатов, бойкотирующих его заседания

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