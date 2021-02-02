Дороги к свободе. Путин и Патрушев против истории и языка

Зачем Кремль навязывает свою гуманитарную повестку? Зачем Путину требовать наказания за сравнение Сталина с Гитлером, а Патрушеву возмущаться украинизацией? Виталий Портников беседуют с историками Андреем Зубовым и Александром Зинченко.