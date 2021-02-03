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Лицом к событию. Путин и "Батька", братья по крови

Лицом к событию. Путин и "Батька", братья по крови
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Лицом к событию. Путин и "Батька", братья по крови

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Ночь длинных дубинок. Чудовищная жестокость по отношению к людям, которых вывело на улицу сообщение: Навального отправят в колонию. Людям нельзя выражать ни поддержки, ни возмущения. Иначе избиения и автозак. При этом Кремль настаивает на том, что события в России имеют совершенно другую приороду, чем события в Беларуси. Не хотят видеть и признавать параллелей. Повод, да, другой, но природа, корни, они как раз одни и те же. В передаче участвуют политики, аналитики и журналисты из Москвы, Минска и Санкт-Петербурга.

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