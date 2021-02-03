Время Свободы: Прокурор признал дело Прокопьевой политическим

Апелляционный военный суд отклонил жалобу журналистки Светланы Прокопьевой на приговор по делу об оправдании терроризма***В Мьянме власть захватили военные, посчитавшие сфальсифицированными итоги выборов в парламент***Украинские историки опровергают утверждения о том, что Одессу основала императрица Екатерина Вторая