Время Свободы: Прокурор признал дело Прокопьевой политическим

Апелляционный военный суд отклонил жалобу журналистки Светланы Прокопьевой на приговор по делу об оправдании терроризма***В Мьянме власть захватили военные, посчитавшие сфальсифицированными итоги выборов в парламент***Украинские историки опровергают утверждения о том, что Одессу основала императрица Екатерина Вторая
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