В Сургуте стороннику Навального угрожали сотрудники центра "Э" и ФСБ

Житель Сургута Александр Кузьминых, который три года назад создал в соцсети "ВКонтакте" группу "Команда Навального | Сургут", был задержан сотрудниками ФСБ и центра МВД по противодействию экстремизму. Активист сообщил ОВД-Инфо, что причиной стало именно то, что он администрировал паблик. По словам задержанного, сотрудники спецслужб пытались получить доступ к его телефону, угрожали и запугивали.

Полиция и ФСБ обвинили Кузьминых в том, что он является организатором несогласованной акции протеста 23 января в поддержку арестованного политика Алексея Навального. В созданной им группе, в которой сейчас состоит около 750 человек, действительно появлялся анонс мероприятия. Однако активист отметил, что давно удалил свою страницу в соцсети, а права администратора страницы регионального штаба оппозиционера передал другому человеку.

Чтобы спецслужбы не могли получить доступ к телефону, Кузьминых решил его сломать. Телефон задымился, а сотрудники правоохранительных органов, насмехаясь и унижая, обвинили молодого человека в попытке теракта. Его пригласили для проведения повторной беседы и опроса в управление МВД Сургута 21 января.

В 2017 году Кузьминых уже заставляли удалить группу сторонников Навального. В итоге по инициативе Центра "Э" на него возбудили административное дело по статье о демонстрации запрещенной символики из-за мема со свастикой. Суд оштрафовал активиста на 2 тысячи рублей.