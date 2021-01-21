Собянин объявил о смягчении коронавирусных ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин смягчил ряд действующих ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Так, согласно указу мэра, с 22 января колледжи, спортивные школы, детские досуговые центры и учреждения дополнительного образования возвращаются к обычной работе. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.

Возобновляется работа музеев, библиотек и других учреждений культуры. В театрах, кинотеатрах и концертных залах максимально число зрителей разрешено увеличить с 25 до 50 процентов от общей вместимости зала.

Разрешается проведение развлекательных, выставочных, а также массовых спортивных, рекламных и иных подобных мероприятий при условии, что соответствующие помещения будут заполнены наполовину.

При этом сохраняются действующие ограничения в работе ресторанов, ночных клубов, баров, дискотек и других развлекательных заведений.

Требование о переводе не менее 30 процентов сотрудников организаций на дистанционную работу остается в силе, также сохраняется домашний режим для москвичей старше 65 лет. В вузах продолжается удаленное обучение до 6 февраля.

Неделю назад Собянин распорядился возобновить очное обучение школьников 6-11 классов с 18 января.

По словам мэра Москвы, ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм. Последнюю неделю ежедневно выявляется 2-4 тысяч новых случаев заражения COVID-19, что значительно меньше, чем в конце декабря. Ощутимо снизилась и госпитализация. Сейчас свободны свыше 9 тысяч коек. Свыше 220 тысяч москвичей сделали прививку, сообщил Собянин в своем блоге.