Минсельхоз задумался о предельных ценах на зерно и макароны

Минсельхоз рекомендовал региональным властям провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель, сообщили в пресс-службе ведомства. В министерстве подчеркнули, что оснований для резкого удорожания некоторых базовых продуктов нет, а принятые ранее правительством меры оценивают как эффективные.

Минсельхоз допустил установку государством предельных цен на зерно и макароны, заявила замглавы ведомства Оксана Лут на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в агропромышленном комплексе и на продовольственном рынке. Лут не уточнила, идет ли речь об оптовых или розничных ценах.

В министерстве указали на то, что фермеры сдерживают продажи зерна, ожидая дальнейшего роста цен. Лут заявила, что в случае продолжения роста цен могут быть заключены соглашения между производителями и торговыми сетями, в которых будут зафиксированы предельные цены. Пока министерство рекомендовало регионам провести переговоры с производителями о сдерживании цен на продукты, включая макароны, яйца и картофель.

С 11 по 17 января средние цены на пшеницу выросли на 3,5% (до 15,5 тысяч рублей за тонну). Также растут цены и на макароны. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько объясняет, что рост цен на пшеницу был в том числе обусловлен ожиданиями экспортной пошлины, которая начнет действовать с 15 февраля. Она будет составлять 25 евро, при этом с 1 марта по 30 июня она может вырасти вдвое.