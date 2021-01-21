Генпрокуратура требует заблокировать сайты с призывами к акциям 23 января

Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам, на которых содержатся призывы участвовать в несогласованных акциях протеста 23 января.

Требования об ограничении доступа к противоправной информации внесены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона, сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что принимают "предупредительные меры" и при "наличии оснований" привлекут "виновных лиц к административной ответственности".

Накануне Роскомнадзор потребовал от социальных сетей TikTok и "ВКонтакте" удалить все материалы с "призывами к несовершеннолетним участвовать в противозаконных протестных акциях". Одновременно Роскомнадзор призвал все соцсети и СМИ не допускать распространения таких призывов. О призывах к участию в каких именно акциях идёт речь, не уточняется.

На 23 января сторонники Алексея Навального анонсировали акции с требованием освободить арестованного политика. Сам Навальный в обращении к сторонникам, записанном в здании ОВД, призвал их "не бояться" и "выходить на улицы".

После этого пользователи TikTok начали публиковать видео о протестах, а во "ВКонтакте" сообщать о планах поучаствовать в акциях.

Как пишет "Медуза", штабы Навального, Фонд борьбы с коррупцией и некоторые СМИ столкнулись с наплывом ботов в соцсетях. С чем это связано, точно неизвестно. Возможно, боты будут добиваться блокировки аккаунтов.

Правоохранительные органы по всей стране пресекают выступления в поддержку арестованного Алексея Навального. Учащимся школ и университетов страны пригрозили проблемами, вплоть до отчисления за участие в митингах "Свободу Навальному!", сообщает Baza.