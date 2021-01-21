Twitter заблокировал аккаунт посольства КНР в США из-за твита об уйгурах

Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США из-за твита о мусульманах в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. 7 января дипмиссия написала, что благодаря политике Пекина уйгурские женщины больше не являются "машинами по производству детей".
Запись содержал ссылку на исследование, опубликованное англоязычной газетой China Daily, которую поддерживает государство.
"Мы запрещаем дегуманизацию группы людей на основе их религии, расы или этнической принадлежности", – заявил представитель Twitter.
Согласно правилам соцсети, китайское посольство не сможет делать записи до тех пор, пока не удалит сообщение. Последнее опубликованное сообщение датировано 9 января. Это означает, что посольство твит не удалило, но для прочтения он недоступен.
Посольство Китая в Вашингтоне пока не выступило с комментариями.
- Многие страны мира обвиняют Пекин в отправке в специальные лагеря более миллиона мусульман-уйгуров. Согласно свидетельствам очевидцев, заключённых подвергают идеологической обработке, заставляя отказываться от своей культуры, религии и языка.
- По данным правозащитников и СМИ, в районах проживания уйгуров введено тотальное наблюдение за гражданами, власти, по многочисленным свидетельствам, разрушают их культурные объекты, дома и вынуждают их отказаться от привычного образа жизни. Сообщается о принудительной стерилизации женщин и массовых пытках. Предполагается, что заключённые используются в принудительном труде, в том числе для подрядчиков западных компаний.
- Китайские власти отвергают обвинения в свой адрес и называют лагеря для уйгуров центрами по переобучению и перевоспитанию, необходимыми для профилактики терроризма и экстремизма.
- Незадолго до инаугурации нового президента США стали первой страной в мире, назвавшей действия Китая геноцидом.
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