Twitter заблокировал аккаунт посольства КНР в США из-за твита об уйгурах

Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США из-за твита о мусульманах в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. 7 января дипмиссия написала, что благодаря политике Пекина уйгурские женщины больше не являются "машинами по производству детей".

Запись содержал ссылку на исследование, опубликованное англоязычной газетой China Daily, которую поддерживает государство.

"Мы запрещаем дегуманизацию группы людей на основе их религии, расы или этнической принадлежности", – заявил представитель Twitter.

Согласно правилам соцсети, китайское посольство не сможет делать записи до тех пор, пока не удалит сообщение. Последнее опубликованное сообщение датировано 9 января. Это означает, что посольство твит не удалило, но для прочтения он недоступен.

Посольство Китая в Вашингтоне пока не выступило с комментариями.