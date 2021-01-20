Госсекретарь США Майк Помпео во вторник назвал геноцидом преследование уйгурского населения в Китае. США стали первой страной в мире, охарактеризовавшей так на официальном уровне события в КНР. Это было сделано в последние часы перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена.

"Я уверен, что происходит геноцид, и что мы стали свидетелями систематических попыток по уничтожению уйгурского населения правящей Компартией", — говорится в заявлении Помпео, размещённом на сайте Белого дома. В сообщении говорится, что администрация Трампа в течение четырёх лет называло Компартии Китая тем, чем она является: "марксистско-ленинским режимом, который властвует над многострадальным китайским народом с помощью промывания мозгов и грубой силы".

Пекин обвиняется многими странами мира в отправке в лагеря более миллиона мусульман-уйгуров. Согласно свидетельствам очевидцев, заключённых подвергают идеологической обработке, заставляя отказываться от своей культуры, религии и языка.

В районах проживания уйгуров введено тотальное наблюдение за гражданами, власти, по многочисленным свидетельствам, разрушают их культурные объекты, дома и вынуждают их отказаться от привычного образа жизни. Сообщается о принудительной стерилизации женщин и массовых пытках. Предполагается, что заключённые используются в принудительном труде, в том числе — для подрядчиков западных компаний.

"Как минимум с 2017 года Китай под контролем и управлением Компартии совершает преступления против человечности", — говорится в заявлении Помпео. Белый дом призвал международные организации присоединиться к Вашингтону для наказания виновных "в этих зверствах".

США стали первой страной в мире, назвавшей действия Китая геноцидом. Высокопоставленные чиновники Белого дома надеются, что другие страны вскоре последуют примеру администрации Трампа, — сообщает издание Axios. Ранее геноцидом китайские события называл в своей предвыборной кампании избранный президент Джо Байден. Представленный им кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен в ходе слушаний в Сенате об утверждении на свою должность сказал, что согласен с этим утверждением.