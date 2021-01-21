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Задержаны Любовь Соболь и юрист ФБК Владлен Лось

В Москве задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией и продюсер канаал Navalny Live Любовь Соболь. По словам адвоката, её везут в ОВД "Донское", чтобы составить протокол за призывы к акции протеста 23 января.

Ранее был задержан юрист ФБК Владлен Лось. Как он сам написал в твиттере, ему вручили предписание до 25 января покинуть Россию. Он гражданин Беларуси. С чем формально связано требование властей - пока неясно.

23 января сторонники Алексея Навального намерены провести акции протеста против задержания политика и его преследования со стороны властей. Призывы к акциям публикуются в соцсетях, к ним присоединились ряд видных общественных деятелей и деятелей культуры. Акции не согласованы с властями, которые заявили, что будут их пресекать, а также наказывать за призывы к ним.

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