МВД устроило рейды в преддверии акции 23 января

20 и 21 января полиция начала обходить сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией, журналистам и активистам по всей России, чтобы выдать предостережение прокуратуры по поводу запланированного митинга в поддержку политика Алексея Навального. О визите полицейских сообщили сотрудник ФБК Николай Ляскин, пресс-секретарь Навального и ФБК Кира Ярмыш и продюсер канала "Навальный LIVE" Любовь Соболь. Ярмыш и Соболь не открыли двери полиции. Пресс-секретарь Навального отмечает, что сотрудники правоохранительных органов продолжают караулить ее под дверью, общаясь с соседями.

В Москве задержали юриста ФБК Владлена Лося. Это произошло в гостинице, где ему пришлось переночевать из-за того, что его караулили возле дома. Чтобы вручить предостережение координатору московского штаба Навального Олегу Степанову, полиция пришла домой к активистке Елизавете Нестеровой.

Также полицейские пришли к журналисту "Эха Москвы" Александру Плющеву и главному редактору "Медиазоны" Сергею Смирнову. Позже Смирнов сообщил, что ему вручили предостережение, когда он поехал в поликлинику за лекарствами.

О том, что к ним домой пытались попасть полицейские, также сообщили оппозиционные политики — в частности, московские муниципальные депутаты Юлия Галямина и Константин Янкаускас, а также бывший лидер Либертарианской партии Сергей Бойко и бывший председатель партии "Гражданская инициатива" Дмитрий Гудков.

Предостеречь по поводу акции также пытались активистов в Твери, Кургане, Орле, Дагестане. В Москве, Костроме, Петербурге, Челябинске, Великом Новгороде и других городах о недопустимости участия в акции предупреждали учащихся школ, колледжей и вузов.

МВД готово привлекать к административной ответственности всех призывающих выйти на акции протеста в субботу 23 января, объявило сегодня министерство. Агитаторы мероприятий могут быть привлечены к административной ответственности до указанной даты, заявил сегодня первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.

Замминистра также заявил, что в 2021 году будут попытки раскачать ситуацию в России, в том числе из-за рубежа. "Анализ происходящих событий, в том числе на территории ближнего зарубежья, позволяет прогнозировать определенную напряженность в общественно-политическом плане, в том числе в столице нашей страны. Много появляется интересантов из-за рубежа, из политических партий, квазиполитиков, которые своей деятельностью пытаются раскачать ситуацию в год важного политического цикла", — пояснил он.

На 23 января сторонники Алексея Навального анонсировали акции с требованием освободить арестованного политика. Сам Навальный в обращении к сторонникам, записанном в здании ОВД, призвал их "не бояться" и "выходить на улицы".