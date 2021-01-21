Оптимальный результат для "Единой России" на выборах в Госдуму – 45% по спискам при явке 45%. Об этом заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, выступая в четверг на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, пишет РБК.

Нынешний состав Госдумы в целом устраивает, пересказывает слова Кириенко другой участник мероприятия. Кремлевский чиновник подчеркнул, что представители партий парламентской оппозиции в большинстве своем патриотичны и, несмотря на имеющиеся разногласия и конфликты, как правило, работают на благо России, уточняет собеседник РБК.

По последнему опросу "Левада-центра", рейтинг партии власти всего 29% – это худший результат с 2016 года. Среди тех респондентов, кто точно определился с выбором, рейтинг "Единой России" составляет 43%.