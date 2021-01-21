Какой видится "прекрасная Россия будущего"?

"Так жить нельзя". Такой запрос сегодня есть. Об этот говорит 40 миллионов просмотров фильма Алексея Навального о дворце Путина. А как можно? Каковы запросы в программу арестованного властями по возвращению в Россию Навального?

Сегодня экспертная группа "Европейский диалог" провела конференцию "2020 год: итоги и перспективы жизни России и Европы". Ученые анализируют состояние России, прогнозируют курс власти и ее социальную политику, болевые точки и формулируют альтернативы. Собственно, они дают ответ и на вопрос публики: какой может быть "прекрасная Россия будущего" при ином президенте.

В студии Радио Свобода один из руководителей группы "Европейский диалог" доктор экономических наук Евгений Гонтмахер, политолог, научный сотрудник Фонда Бориса Немцова (Прага) Александр Морозов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 21 января в 19:05