Рамзан Кадыров пригрозил посадить в подвал или убить Ахмеда Закаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил оппозиционному политику Ахмеду Закаеву расправой. Видео с заявлением руководителя региона выложено в аффилированном с ним инстаграм-аккаунте.

Кадыров напрямую не называет имени Закаева, но указывает город, в котором он живет - Лондон, а также упоминает актерское образование политика. "Ты быстро приезжай, я тебя посажу в подвал. Или выстрелом в лоб убью и возьму на себя кровную месть. Я готов принять эту кровную месть и перед богом, и перед народом", - заявляет Кадыров.

Рядом с главой Чечни сидит Замид Чалаев - командир полка спецназначения им. Ахмата Кадырова. Именно он руководил последней спецоперацией, в которой были убиты шесть членов подполья, среди которых был амир Аслан Бютукаев.

Кадырова возмутило обращение Закаева по поводу смерти Бютукаева и его соратников. Политик в изгнании выразил соболезнование родным убитых, а также назвал их "национальными героями".