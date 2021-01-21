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Рамзан Кадыров пригрозил посадить в подвал или убить Ахмеда Закаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил оппозиционному политику Ахмеду Закаеву расправой. Видео с заявлением руководителя региона выложено в аффилированном с ним инстаграм-аккаунте.

Кадыров напрямую не называет имени Закаева, но указывает город, в котором он живет - Лондон, а также упоминает актерское образование политика. "Ты быстро приезжай, я тебя посажу в подвал. Или выстрелом в лоб убью и возьму на себя кровную месть. Я готов принять эту кровную месть и перед богом, и перед народом", - заявляет Кадыров.

Рядом с главой Чечни сидит Замид Чалаев - командир полка спецназначения им. Ахмата Кадырова. Именно он руководил последней спецоперацией, в которой были убиты шесть членов подполья, среди которых был амир Аслан Бютукаев.

Кадырова возмутило обращение Закаева по поводу смерти Бютукаева и его соратников. Политик в изгнании выразил соболезнование родным убитых, а также назвал их "национальными героями".

  • 20 января в Чечне была ликвидирована группа боевиков, среди которых был Бютукаев. Спецоперация проходила в районе села Катыр-Юрт, которое находится находится в 30 километрах от Грозного.
  • Аслан Бютукаев родился в 1974 году в селе Ачхой-Мартан Чечено-Ингушской АССР. Был подчиненным Аслана Масхадова. После объявления о создании Имарата Кавказ выступил (в 2010 году) против Доку Умарова. В 2011 году примирился с лидером северокавказских боевиков. После смерти Умарова в 2013 году стал лидером чеченских боевиков. Долгое время о нем ничего не было слышно.
  • Ахмед Закаев - известный чеченский политик, ныне проживающий в Великобритании. Он представляет себя, как главу правительства Ичкерии за рубежом.

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