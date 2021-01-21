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В Москве полицейский напал на адвоката "Апологии протеста"

В Москве в ОВД "Даниловский" сотрудник полиции напал на адвоката "Апологии протеста" Мансура Гильманова, который приехал к задержанному юристу ФБК Владлену Лосю. Об этом сообщается в телеграм-канале правозащитников.

Гильманова повалили, положили лицом в пол и несколько раз ударили по спине. На адвоката намерены составить протокол о неповиновении сотруднику полиции.

Ранее в четверг в Москве был задержан юрист Фонда борьбы с коррупцией Владлен Лось. Он сообщил, что ему вручили предписание до 25 января покинуть Россию. Лось является гражданином Беларуси. С чем формально связано требование властей – пока неясно. Юриста оставили на ночь в отделе полиции.

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