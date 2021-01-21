Байден подписал указы о срочных мерах по борьбе с COVID-19

Президент США Джо Байден во второй день своей работы в Белом доме подписал несколько указов, которые должны способствовать борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Новый президент рассматривает противостояние пандемии как приоритет в работе своей администрации - отмечает "Голос Америки".

США на первом месте в мире по числу инфицированных и умерших от COVID-19 - число жертв инфекции превысило 400 тысяч. Байден предупредил, что число американцев, умерших от коронавируса, может в следующем месяце превысить полмиллиона. "Прежде чем наступит улучшение, ситуация будет ухудшаться", – сказал он.

Главные приоритеты новой администрации - наращивание производства вакцин, а также тестирования на коронавирус. Среди подписанных указов также требование носить маски в помещениях федеральных органов власти, в аэропортах и на транспорте. Байден последовательно носит маску в общественных местах, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа.

Байден пообещал, что за первые 100 дней его президентства в стране будет произведено не менее 100 миллионов доз вакцин от коронавируса (этого хватит для вакцинирования 50 миллионов человек). Он также поддерживает принятие Конгрессом нового проекта экономической помощи людям и отраслям, пострадавшим от пандемии. Будут временно ужесточены правила въезда в США из-за рубежа - от приезжающих будет требоваться негативный тест на коронавирус и прохождение карантина.

Накануне Байден подписал 15 указов, многие из которых направлены на пересмотр действий Трампа. Среди них и документ об отмене выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).