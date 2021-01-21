Приведены к присяге новые сенаторы. Шумер стал лидером большинства

В Соединённых Штатах приведены к присяге трое новых сенаторов, после чего большинство в верхней палате Конгресса формально перешло к демократам. Лидером большинства стал бывший лидер меньшинства - сенатор от Нью-Йорка Чак Шумер.

У демократов и республиканцев по 50 сенаторов, однако председательствует в Сенате демократ - вице-президент Камала Харрис. При распределении голосов поровну именно её голос - решающий.

Среди новых сенаторов - двое демократов, представляющих штат Джорджия. Это темнокожий пастор Рафаэл Уорнок - первый афроамериканец, представляющий Джорджию в Сенате - и 33-летний журналист Джон Оссофф, ставший самым молодым в этом составе Сената. Именно их победа во втором туре выборов 5 января принесла демократам большинство. Новым сенатором от Калифорнии вместо Харрис стал Алекс Падилла.

В Сенате сейчас проходят слушания о назначении предложенных президентом Джо Байденом кандидатов на посты в администрации. Уже одобрена кандидатура Аврил Хэйнс на пост директора национальной разведки. В ближайшее время Сенат ждёт также процесс по делу об импичменте Дональда Трампа. Хотя он уже покинул пост президента, Сенат может признать его виновным и лишить ряда привилегий, в том числе наложить запрет на возможность баллотироваться в президенты вновь.