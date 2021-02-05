Лицом к событию. Протест отступает на выборы?

К чему ведет решение Алексея Навального изменить тактику борьбы с режимом Путина? Можно ли выиграть у фальсификаторов? Обсуждают Лев Шлосберг, Иван Жданов. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31087826.html