КС Молдавии признал незаконным особый статус русского языка

Конституционный суд Молдавии признал неконституционным закон об особом статусе русского языка как языка межнационального общения. С запросом в суд обратились три оппозиционных депутата, которые посчитали, что документ нарушает права большинства граждан и принижает роль государственного языка.

"Решение является окончательным, не может быть опротестовано и вступает в силу в момент оглашения",— заявила 21 января председатель КС Домника Маноле.

По её словам , статья закона о функционировании языков в Молдавии, принятого парламентом 16 декабря 2020 года, придает русскому языку привилегированный статус по отношению к другим языкам национальных меньшинств в стране, который не предусмотрен молдавской конституцией. Исходя из результатов переписи населения 2014 года, в Молдавии существуют районы, где русский язык используется менее чем тремя процентами населения, отметила глава Конституционного суда. " Поднимаясь на уровень языка межнационального общения, он приобретает статус квазиофициального наравне с государственным - молдавским языком", -заявила Маноле журналистам.

Парламент Молдавии 16 декабря 2020 года вернул русскому статус языка межнационального общения. Заседание проходило без участия оппозиционных депутатов, которые его бойкотировали. Закон обязывает государственные органы предоставлять гражданам информацию на русском языке. Этим законом также предусматривается наказание для чиновников, которые отказываются отвечать на запросы по-русски. 18 декабря, за несколько дней до своей отставки после поражения на выборах закон подписал пророссийский президент Молдавии Игорь Додон. Оппозиция тогда заявила, что оспорит закон.